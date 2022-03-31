Altın adamlar

Avrupa Şampiyonası'nda dün mindere çıkan güreşçilerimiz göğsümüzü kabarttı. 125 kiloda Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-2 yenerek 9'uncu kez Avrupa Şampiyonu oldu. Serbestte en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduran Taha, Rio 2016'da altın, Tokyo 2020'de bronz kazanmıştı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Feyzullah Aktürk, 92 kiloda Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev'i 6-1 yenerek şampiyon oldu. Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarındaki 100. altın madalyasını kazanan isim olarak tarihe geçen Feyzullah, 20 gün önce de U23'te Avrupa Şampiyonu olmuştu.