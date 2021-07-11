Son dakika spor haberi: Kırkpınar'da çayır şenlendi

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık müsabakalarının 3. turunun tamamlanmasıyla ismini çeyrek finale yazdıran başpehlivanlar belli. Cuma günü başlayan güreşlere, 2 bin 161 pehlivanın katılırken, 54 başpehlivan da şampiyonluk içi kıran kıran mücadele gerçekleştirdi. 1. ve 2. tur başpehlivanlık güreşlerinde rakiplerini eleyen 16 başpehlivan 3. tura yükseldi. 16 başpehlivan, kura çekiminin ardından cazgırın salavatı, davul zurna ekibinin güreş havalarıyla güreşe tutuştu. 3. turun tamamlanmasıyla ismini çeyrek finale yazdıran 8 başpehlivan belli oldu.

8 PEHLİVANIN KEMER SAVAŞI

BUGÜN sabah saatlerinde başlayacak olan çeyrek final karşılaşmalarında şu pehlivanlar mücadele edecek: Osman Aynur, İsmail Koç, Serhat Gökmen, Şaban Yılmaz, Faruk Akkoyun, Ali Gürbüz, Yıldıray Akın ve Orhan Okulu. Başpehlivanlık final güreşi ise saat 17.30'da yapılacak ve müsabakanın galibi altın kemeri kazanacak.

KARA HASTANELİK OLDU

Başpehlivanlık mücadelesinin 3. turunda aniden gelişen atakla rakibine yenilen ve zor anlar yaşayan Recep Kara, hastaneye kaldırıldı. İsmail Koç karşısında zor anlar yaşayan Recep Kara, Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kara, ambulansla hastaneye sevkedildi.