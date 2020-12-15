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dünya ikincisi!

, 'da düzenlenen finalinde kadınlar 72 kiloda 'ya mağlup olarak kazandı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 23:06
Milli güreşçi Buse Tosun dünya ikincisi!

Kadınlar 72 kiloda , 'da düzenlenen finalinde 'ya mağlup olarak elde etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 72 kiloda mindere çıkan Buse Tosun, altın madalya maçında Bulgar Yuliana Vasileva Yaneva ile karşılaştı.

Rakibine 5-2 mağlup olan Buse Tosun, dünya ikinciliği elde etti.

Buse Tosun, 'dan Preet Kaur Gursharan, 'dan Evgeniia Zakharcenko ve Ukraynalı Alla Belinska'yı yenerek turnuvada adını finale yazdırmıştı.


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