2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Güreş Elemeleri ertelendi
30 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Güreş Elemeleri, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Güreşte Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Dünya Güreş Birliği'nden (UWW) yapılan açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19-22 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri de ertelenmişti.
- 12.03.2020
-
Mehmet Özdilek resmen açıklandı! Yeni takımı...
Toplam 1
Yorum
kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
-
Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi!
Toplam 1
Yorum
uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
-
Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Güreş Elemeleri ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.