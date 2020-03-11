2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Güreş Elemeleri ertelendi - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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2020 ertelendi

2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Güreş Elemeleri ertelendi

30 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında 'ın başkenti Sofya'da yapılması planlanan 2020 , koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Güreşte 'ın başkenti Sofya'da 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan Elemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Dünya Güreş Birliği'nden (UWW) yapılan açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

'ın başkenti Budapeşte'de 19-22 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri de ertelenmişti.

  1. 12.03.2020
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