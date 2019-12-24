Güreş Şampiyonası'nda madalya kazananlar belli oldu!
Türkiye Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55, 63, 72, 82 ve 97 kilo müsabakaları tamamlandı. Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda bugün yapılan grekoromen stil müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular belli oldu.
Türkiye Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55, 63, 72, 82 ve 97 kilo müsabakaları tamamlandı.
Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda bugün yapılan grekoromen stil müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular şöyle oldu:
55 Kilo:
1- Doğuş Ayazcı (ASKİ)
2- Şerif Kılıç (ASKİ)
3- Müslim Alımlı (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
3- Ömer Halis Recep (Burdur Emniyet)
63 Kilo:
1- Abdullah Toprak (Kayseri Şeker)
2- Onur Atalay (Kayseri Şeker)
3- Can Dokgöz (Kasımpaşa)
3- Abdurrahman Altan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
72 Kilo:
1- Selçuk Can (Pendik Güreş İhtisas)
2- Cengiz Arslan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
3- Yunus Özel (Kayseri Şeker)
3- Ahmet Yılmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
82 Kilo:
1- Salih Aydın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
2- Burhan Akbudak (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
3- Batuhan Koyuncu (Rize Çaykur)
3- Mehmet Ali Küçükosman (Kayseri Şeker)
97 Kilo:
1- Süleyman Demirci (ASKİ)
2- Süleyman Erbay (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
3- Beytullah Kayışdağ (ASKİ)
3- Davut Olcan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
Türkiye Güreş Şampiyonası, yarın grekoromen stil 60, 67, 77, 87 ve 130 kilo müsabakalarıyla sona erecek.
- 24.12.2019
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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