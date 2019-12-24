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24 Aralık 2019, Salı
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Güreş Şampiyonası'nda madalya kazananlar belli oldu!

Güreş Şampiyonası'nda madalya kazananlar belli oldu!

'nda grekoromen stil 55, 63, 72, 82 ve 97 kilo müsabakaları tamamlandı. Ankara'daki 'nda düzenlenen organizasyonda bugün yapılan grekoromen stil müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular belli oldu.

Grekoromen stil 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda madalya kazanan sporcular belli oldu

'nda grekoromen stil 55, 63, 72, 82 ve 97 kilo müsabakaları tamamlandı.

Ankara'daki 'nda düzenlenen organizasyonda bugün yapılan grekoromen stil müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular şöyle oldu:

55 Kilo:

1- Doğuş Ayazcı (ASKİ)

2- (ASKİ)

3- Müslim Alımlı ()

3- Ömer Halis Recep ( Emniyet)

63 Kilo:

1- Abdullah Toprak ()

2- Onur Atalay (Kayseri Şeker)

3- Can Dokgöz (Kasımpaşa)

3- Abdurrahman Altan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

72 Kilo:

1- Selçuk Can (Pendik Güreş İhtisas)

2- Cengiz Arslan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3- Yunus Özel (Kayseri Şeker)

3- Ahmet Yılmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

82 Kilo:

1- Salih Aydın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

2- Burhan Akbudak (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3- Batuhan Koyuncu ( Çaykur)

3- Mehmet Ali Küçükosman (Kayseri Şeker)

97 Kilo:

1- Süleyman Demirci (ASKİ)

2- Süleyman Erbay (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3- Beytullah Kayışdağ (ASKİ)

3- Davut Olcan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Türkiye Güreş Şampiyonası, yarın grekoromen stil 60, 67, 77, 87 ve 130 kilo müsabakalarıyla sona erecek.

  1. 24.12.2019
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