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23 Aralık 2019, Pazartesi
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yine zirvede

Taha Akgül yine zirvede

'nda madalyalar sahiplerini buldu. 125 kiloda , şampiyon oldu. Diğer birinciler şöyle: 57'de , 61'de , 65'te , 70'te , 74'te , 79'da Batuhan Demircin, 86'da , 92'de Süleyman , 97'de .

'nda madalyalar sahiplerini buldu. 125 kiloda , şampiyon oldu. Diğer birinciler şöyle: 57'de , 61'de , 65'te , 70'te , 74'te , 79'da Batuhan Demircin, 86'da , 92'de Süleyman , 97'de .

  1. 23.12.2019
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