Taha Akgül yine zirvede
Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu. 125 kiloda Taha Akgül, şampiyon oldu. Diğer birinciler şöyle: 57'de Ahmet Peker, 61'de Recep Topal, 65'te Selim Kozan, 70'te Servet Coşkun, 74'te Fazlı Eryılmaz, 79'da Batuhan Demircin, 86'da Fatih Erdin, 92'de Süleyman Karadeniz, 97'de İbrahim Bölükbaşı.
Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu. 125 kiloda Taha Akgül, şampiyon oldu. Diğer birinciler şöyle: 57'de Ahmet Peker, 61'de Recep Topal, 65'te Selim Kozan, 70'te Servet Coşkun, 74'te Fazlı Eryılmaz, 79'da Batuhan Demircin, 86'da Fatih Erdin, 92'de Süleyman Karadeniz, 97'de İbrahim Bölükbaşı.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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