Milli boksörlerden 7 madalya
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Milli boksörlerden 7 madalya

Milli boksörlerden 7 madalya

, 'nda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti

Çekya'da düzenlenen 'nda Türk sporcular, 5 madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Usti nad Labem kentindeki organizasyonda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Altın madalya:

69 kilo: Busenaz Sürmeneli

51 kilo: Busenaz Çakıroğlu

Gümüş madalya:

69 kilo: Necat Ekinci

60 kilo: Sema Çalışkan

Bronz madalya:

75 kilo: Şennur Demir

75 kilo: Serhat Güler

64 kilo: Tuğrulhan Erdemir

  1. 27.05.2019
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