Güreş Grand Prix'inde Türkiye şampiyon
İtalya'nın Sassari kentinde düzenlenen Matteo Pellicone Memorial Güreş Grand Prix Turnuvası'nda Türkiye 10 altın madalya kazanarak şampiyon oldu.
İtalya'nın Sassari kentinde düzenlenen Matteo Pellicone Memorial Güreş Grand Prix Turnuvası'nda grekoromen stilde Türkiye 3 altın, 4 gümüş,3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile takım halinde şampiyon oldu.
Milli güreşçilerin dereceleri şöyle;
55 kiloda 1.Hakan Murat Çankaya 2. İtalyan Freni 3. Doğuş Ayazcı oldu.
60 kiloda Ahmet Uyar , Koreli Seunghak Kim'e (5-0) yenilerek gümüş madalya kazandı
63 kiloda Mehmet Çekele, Macar Erik Torba'yo (5-4) yenerek altın madalya kazandı
67 kiloda Hacı Karakuş, Rus Azamat Akhmedov'a (7-1) yenilerek gümüş madalya kazandı
82 kilodaBurhan Akbulak, Hintli Gurpreet Sıngh'e (9-4) yenilerek gümüş madalyada kaldı.
87 kiloda Doğan Göktaş - Avrupa şampiyonu Macar Victor Lorincz'e (5-1) yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
130 kiloda Osman Yıldırım - Macar Avrupa 2.si Balint Lamı (3-0) yenerek altın madalya kazandı
Bronz madalya müsabakaları:
63 kiloda Kadir Kamal, Koreli Kyunghoon Kim'e 2-0, 72 kg Selçuk Can, Ahmet Yılmaz'ı (3-1) yenerek bronz madalya kazandı. Doğuş Ayazcı'da Nordic sisteminde üçüncü olarak bronz madalya kazanan diğer güreşçimiz oldu.
Böylece grekoromen milli takımımız turnuvada 3 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile takım halinde şampiyon oldu.
- 24.05.2019
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