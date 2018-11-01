Genç güreşçiler Arnavutluk'ta
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Genç güreşçiler Arnavutluk'ta

    Genç güreşçiler Arnavutluk'ta

    Arnavutluk'un tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Şampiyonası'nda 'yi 30 güreşçi temsil edecek

    - Arnavutluk'un tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Şampiyonası'nda 'yi 30 güreşçi temsil edecek

    Türkiye, yarın Arnavutluk'ta başlayacak Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

    Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti.

    Türkiye'yi 2-4 Kasım tarihlerindeki organizasyonda temsil edecek 30 güreşçi şunlar:

    - Grekoromen takım

    55 kilo: Ali Esoğlu

    60 kilo:

    63 kilo:

    67 kilo: Abdulsamet Başar

    72 kilo: Abdurrahman Kalkan

    77 kilo: Abdullah Furkan Özen

    82 kilo: Mehmet Bolat

    87 kilo: Sedat Öztoprak

    97 kilo: Hasan Çevik

    130 kilo: Abdullah Akyüz

    - Serbest takım

    57 kilo: Ahmet Duman

    61 kilo: Cavit Acar

    65 kilo: Uğur Lafçı

    70 kilo: Fatih Yıldırım

    74 kilo: Buluthan Öksüz

    79 kilo: Abdulvasi Balta

    86 kilo: Efesami Ünal

    92 kilo: Yusuf Acehan

    97 kilo: Kıyı

    125 kilo: Paşa Ekrem Karabulut

    - Kadınlar takımı

    50 kilo: Rahime Arı

    53 kilo: Sinem Köroğlu

    55 kilo: Özge Fındıkçı

    57 kilo: Nurife Duman

    59 kilo: Şüeda Özcan

    62 kilo: Şule Kabak

    65 kilo: Gamzenur Adakan

    68 kilo: Kadriye Aksoy

    72 kilo: Merve Pul

    76 kilo: Mehtap Gültekin

    1. 1.11.2018 12:55
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