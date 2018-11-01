Genç güreşçiler Arnavutluk'ta
Arnavutluk'un 2-4 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Gençler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi 30 güreşçi temsil edecek
Türkiye, yarın Arnavutluk'ta başlayacak Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti.
Türkiye'yi 2-4 Kasım tarihlerindeki organizasyonda temsil edecek 30 güreşçi şunlar:
- Grekoromen takım
55 kilo: Ali Esoğlu
60 kilo: Ahmet Uyar
63 kilo: Ahmet Altan
67 kilo: Abdulsamet Başar
72 kilo: Abdurrahman Kalkan
77 kilo: Abdullah Furkan Özen
82 kilo: Mehmet Bolat
87 kilo: Sedat Öztoprak
97 kilo: Hasan Çevik
130 kilo: Abdullah Akyüz
- Serbest takım
57 kilo: Ahmet Duman
61 kilo: Cavit Acar
65 kilo: Uğur Lafçı
70 kilo: Fatih Yıldırım
74 kilo: Buluthan Öksüz
79 kilo: Abdulvasi Balta
86 kilo: Efesami Ünal
92 kilo: Yusuf Acehan
97 kilo: Mustafa Kemal Kıyı
125 kilo: Paşa Ekrem Karabulut
- Kadınlar takımı
50 kilo: Rahime Arı
53 kilo: Sinem Köroğlu
55 kilo: Özge Fındıkçı
57 kilo: Nurife Duman
59 kilo: Şüeda Özcan
62 kilo: Şule Kabak
65 kilo: Gamzenur Adakan
68 kilo: Kadriye Aksoy
72 kilo: Merve Pul
76 kilo: Mehtap Gültekin
- 1.11.2018 12:55
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Fikret Orman'dan taraftara flaş sözler!
Toplam 6
Yorum
Köyiçi Taraftarla ugrasma GELDIGIN GIBI GIDERSIN. Ya da gitmek istiyorsun bahane üretiyorsun. Isini yap.
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Bana kötü gün dost lazım!
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Sana AKLINI BASINA ALMAK LAZIM!!! O Kaf dagindan in yoksa bu taraftar indirmesini bilir.
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Gary Medel uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
ozi defansa yönelik ortasahanın işi değil bunlar.oğuzhan efendinin işidir
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