Genç milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Avrupa Şampiyonası finalinde altın madalyayı rakibine kaptırdığını, Dünya Şampiyonası'nda ise bunu telafi etmek istediğini söyledi.

97 kilo serbest genç erkeklerde, dünya üçüncülüğü ve Avrupa ikinciliği dereceleri bulunan Feyzullah, 17-23 Eylül tarihlerinde Slovakya'da düzenlenecek Dünya Gençler Güreş Şampiyonası öncesinde hedeflerini anlattı.

Şampiyonada mindere çıktığında terinin son damlasına kadar mücadele edeceğini dile getiren milli güreşçi, "Dünya şampiyonu olmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Geride kalan Avrupa Şampiyonası'nda final yaptığını anlatan Feyzullah, "Final maçını kaybettim. Onun bir burukluğu var. Oraya giderek o burukluğu telafi ettirmek istiyorum. İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Dünya Şampiyonası'na da birincilik hedefiyle gideceğiz. Bizler madalyalarımızı korursak dünya şampiyonu olabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"İlk hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları"

Ankara Elmadağ'da zorlu bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan milli güreşçi, şöyle devam etti:

"Dünya Şampiyonası hazırlık kampındayız. Tamamen yüklenmeyle geçecek bir kamp olacak. Hangi sporcuya hedefin ne diye sorsanız büyük ihtimal olimpiyat der. Benim de tabii ki olimpiyat. Olimpiyatta İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. 2020 ve 2024 olimpiyatları hedeflerim içindeki organizasyonlar. İlk hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları ama olur mu bilmiyorum. 97 kiloda 2024 yılındaki olimpiyatlarda orada olacağım inşallah."

Altyapı olarak güreşin diğer branşlara göre daha şanslı olduğunu belirten Feyzullah Aktürk, "Bizde federasyonun değil ama kulüplerin altyapıları oluyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kulübünde güreş yapıyorum. Altyapısı gayet iyi bir kulüp. Güreşçi bir aileden geldim. Dedem ve babamlar geçmişte güreş yapmış insanlar. Bu spora yağlı güreşlerle başladım." ifadelerini kullandı.