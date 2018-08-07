Kuşak Güreşi Gençler Türkiye Şampiyonası başladı
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Gençler Türkiye Şampiyonası başladı

    Kuşak Güreşi Gençler Türkiye Şampiyonası başladı

    Geleneksel Sporlar Gençler Türkiye Şampiyonası Edirne’de başladı. 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleşen ve iki gün serecek müsabakalara 21 ilden toplam 120 sporcu katıldı.

    Müsabaka açılış seremonisinde konuşan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Müsabaka Koordinatörü ve Asil Teknik Kurulu Üyesi Faruk Şolpan, Kuşak Güreşleri'nin tarihine değinerek, "Kuşak Güreşi, Mezopotamya'da yapılan kazılarda ortaya çıkan Kuşak Güreşi tabletleriyle asırlardır yapıldığı kanıtlanan bir spordur. Tarih boyunca dünya coğrafyası üzerinde yurt kuran Türklerin düğünlerde, toylarda ve şenliklerde yaptıkları spor, günümüze kadar gelmiştir" dedi.


    Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise konuşmasında, "Organizasyon Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi olan Evrensel Sporlar Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenmiştir. Organizasyonumuz iki gün sürecek. Şampiyonaya 21 ilden 120 sporcu katıldı. Diğer katılımcılarla birlikte toplam 200 kişi katıldı" dedi.
    İlk gün müzik eşliğinde gerçekleşen müsabakalar 8 Ağustos Çarşamba günü de devam edecek.

    1. 7.8.2018 16:13
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