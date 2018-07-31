Yağlı güreşte değişim sinyali

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, yağlı güreşin özüne dönmesi için devrim niteliğinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Puanlamanın kaldırılmasını tartışacağız. Şu an yaptığımız güreş, yağlı ile başlıyor, minder güreşiyle bitiyor. Buna son vermemiz lazım." ifadesini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, 4 ana başlık altında yürütülecek çalışmayla yağlı güreşe ilgiyi artıracaklarını vurgulayarak, "Bir, yağlı güreşi öğreteceğiz, eski teknikleri geri getireceğiz. İki, hakemleri eğiteceğiz. Üç, cazgırları eğiteceğiz. Dört, yağlı güreşin tüm paydaşlarıyla bir araya geleceğiz, maçlarda puanlamayı kaldıracağız." şeklinde görüş belirtti.

Yağlı güreşi özüne döndüreceklerinin altını çizen Aydın, şöyle devam etti:

"Göğüs çaprazı, künde, iç kazık, dış kazık, paça kazık oyunlarını öğreteceğiz. Yağlı güreşin yapıldığı beş bölgede ustalara eğitim vereceğiz, eğitim seminerleri düzenleyeceğiz. Hüseyin Çokal, Magirus İbrahim, Gümüş Garip, Ramazan Çelik, Sabri Geçer, Bekir Şahinal, Abdurrahman Kahveciler, Kadir Birlik, Osman Şener gibi yağlı güreşin ustalarına, şu anki ustalarına eğitim seminerleri düzenleyeceğiz. Önceden tespit ettiğimiz ustalara görev teklifinde bulunacağız. Görevi kabul edenler ile kısa sürede bu programı gerçekleştireceğiz."

Ayrıca hakem seminerleri de düzenleyeceklerine değinen Aydın, "Seminerin yanında sınav yapacağız, yazılı sınavda 70 puanın üzerinde not alanları uygulama sınavına tabi tutacağız. Hakemlik yapmak isteyen kendini geliştirecek, aksi takdirde kesinlikle görev verilmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, cazgırları da eğiteceklerini ifade ederek, "Bazen çok gereksiz gürültü kalabalıklığı yapılıyor, buna son vereceğiz. Milli, manevi, kültürel değerlerimizi birlik ve beraberliğimizi güçlendiren manileri ön plana çıkaracağız. Cazgırlık ağalara, federasyon başkanına ve belediye başkanlarına maniler okumak değildir. Bu konuda da gerekenler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Yağlı güreşin tüm paydaşlarıyla fikir alışverişinde bulunacaklarını kaydeden Aydın, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Yağlı Güreş Belediyeler Birliği, Kırkpınar ağası ve diğer geleneksel güreşlerde ağalık yapanlar ile Kırkpınar'da altın kemer almış başpehlivanlar... Kısacası tüm paydaşlarla bir araya geleceğiz. Puanlamanın kaldırılmasını tartışacağız. Şu an yaptığımız güreş, yağlı ile başlıyor, minder güreşiyle bitiyor. Buna son vermemiz lazım."