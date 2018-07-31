İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde Cihat Liman, İsviçreli Dimitar Ivaylov Sandov'u 7-6 yenerek bronz madalya elde etti.

Maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Cihat Liman, şampiyonaya çok iyi hazırlandığını belirterek, "Buralara gelmemde yardımcı olan bütün takım hocalarıma, federasyon başkanımız Musa Aydın'a, eski kulüp hocam Yavuz Özkış'a, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok yardımları dokundu. Çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik, gerçekten çok güzel hazırlandık. Gönül isterdi ki birincilik olsun ama buna da şükür. İnşallah bir dahaki Avrupa ve dünya şampiyonalarında bundan daha iyisi olacak. Buna inanıyorum." diye konuştu.

Organizasyonda 77 kiloda Ali Osman Erbay ve 87 kiloda Bedirhan Tan, repesajda rakiplerine yenilerek elendi.

Grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda mindere çıkan Türk güreşçiler, rakipleri karşısında tutunamadı. 67 kiloda İsmail Gün ve 82 kiloda Muhittin Sarıçiçek, mağlup oldukları rakipleri finale yükseldiği için repesaj hakkı elde etti. 60 kiloda Kerem Kamal, 72 kiloda Veli Yılmaz ve 97 kiloda Beytullah Kayışdağ ise aldıkları mağlubiyetlerle şampiyonaya veda etti.

MUSA AYDIN: "GENÇLERİMİZ UYUM SAĞLAYAMADI"

Türk güreşçilerin şampiyonanın iki gününde ortaya koyduğu performansı değerlendiren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Dünya Güreş Birliğinin (UWW) grekoromen stilde sık kural değişikliği yaptığına dikkati çekerek, "Bu sene parter kuralı yeniden getirildi. Ülke olarak özellikle bu kurala adaptasyon sorunu yaşıyoruz. Geçen sene Avrupa ve dünya üçüncüsü olan grekoromen milli takımımız yeni kurallara uyum sağlayamadı. Dolayısıyla da bu şampiyonada istediğimiz sonuçları maalesef alamadık. Ancak Dünya Şampiyonası'nda parter sorununu çözüp başarıya ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada yarın grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilo repesaj ve madalya müsabakaları ile kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kilo elemeleri yapılacak.