Başkan Böcek, Orhan Okulu’yu tebrik etti
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Başkan Böcek, ’yu tebrik etti

    Başkan Böcek, <a href="/index/orhan-okulu?id=55f171f1-657b-421f-bc92-91fbaceeba3f" class="" rel="tag">Orhan Okulu</a>’yu tebrik etti

    ’de yapılan 657. Tarihi Kırkpınar ’nde altın kemeri omuzlayan , Başkanı ’i ziyaret etti.

    Başkanı , Döşemealtı Belediye Başkanı ile 657. Tarihi Kırkpınar 'nde başpehlivan olan 'yu makamında ağırladı. Ziyarete, Döşemealtı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı , Döşemealtı Spor Kulübü Güreş Antrenörü Kemal Yılmaz'da katıldı.
    656. Tarihi Kırpınar 'nde altın kemeri 'ya kazandıran ile tarif edilmez bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren Başkan , bu yıl da aynı mutluluğu ile yaşadıklarını söyledi. "Altın kemerin 'da kalması son derece önemliydi" diyen Başkan Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı başta olmak üzere Döşemealtı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı 'i, Döşemealtı Spor Kulübü Güreş Antrenörü Kemal Yılmaz ve Başpehlivan Orhan Okulu'yu bir kez daha tebrik ettiğini bildirdi.


    Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ise şöyle konuştu; "Muhittin abime bizleri ağırladığı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Konyaaltı ve Döşemealtı olarak bizler kardeş belediyeyiz. Edirne Kırkpınar Güreşleri'nde aldığımız altınkemer, Döşemealtı tarihinde bir ilkti. Döşemealtı tarihinde bir ilke imza attık. Geçen sene bu mutluluğu Konyaaltı adına kardeşimiz yaşamıştı. Bu yıl da Orhan kardeşimizle bizler yaşıyoruz. Çok mutlu olduk."
    657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu ise Başkan Muhittin Böcek'e güreşlere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
    Başkan Muhittin Böcek, Orhan Okulu'ya tam altın hediye gederken, Başkan Turgay Genç'e ve onun teknik ekibine çiçek takdim etti.

    1. 20.7.2018 17:32
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