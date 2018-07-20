Kayseri Şekersporlu milli güreşçi Ekrem Cengiz Dünya Şampiyonasına adım adım ilerliyor – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Şekersporlu Ekrem Cengiz Dünya Şampiyonasına adım adım ilerliyor

    <a href="/index/kayseri?id=c9663aa6-ed17-493f-b199-536357c01b88" class="" rel="tag">Kayseri</a> Şekersporlu <a href="/index/milli-guresci?id=851b541c-1937-4da0-a9bc-ab2c73c207ce" class="" rel="tag">milli güreşçi</a> Ekrem Cengiz Dünya Şampiyonasına adım adım ilerliyor

    sporlu (55), ö 36. Vehbi Emre & Greko-Romen Güreş Şampiyonasında Kazakistanlı rakibini 10-2 yenerek ilk galibiyetini aldı.

    22-28 Ekim tarihleri arasında 'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek olan Dünya şampiyonası öncesinde 36. Vehbi Emre & Greko-Romen güreş şampiyonası Bağcılar spor Salonunda başladı. Müsabakalara Spor Güreş takımından; 55 Kiloda , 72 kiloda Yunus Özel,77 Fatih Cengiz 3 güreşçi davet edildi.


    15 ülkeden yaklaşık 180 sporcunun mücadele edeceği turnuva Pazar günü yapılacak olan finallerle sona erecek.
    Bu gün ilk müsabakasına çıkan Şeker sporlu (55) Kazakistanlı rakibini 10- 2 yenerek ilk galibiyetini aldı.

    1. 20.7.2018 17:17
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