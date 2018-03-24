Güreşte madalya yağdı – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Güreşte madalya yağdı

    Güreşte madalya yağdı

    'ın Sofya kentinde devam eden Dan Kolov-Nikola 'nda mindere çıkan milli güreşçiler, dün kazandığı 7 madalya sayısını bugün 14'e yükseltti.

    'ın Sofya kentinde devam eden Dan Kolov-Nikola 'nda mindere çıkan milli güreşçiler, dün kazandığı 7 madalya sayısını bugün 14'e yükseltti. Türk sporcularımız çıktıkları final maçlarında bugün 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalyanın sahibi oldular.
    RIZA KAYAALP VE BUSE TOSUN'DAN ALTIN MADALYA
    130 kilo Grekoromen stilde mindere çıkan rakibini mağlup ederek kazandı. Grekoromen stil 97 kilo sporcumuz Süleyman Demirci de final maçını kazanarak şampiyon olmayı başardı. Kadınlarda 68 kilo sporcumuz finalde rakibini yenerek altın madalya kazanan diğer güreşçimiz oldu. Serbest stilde mücadele eden sporcumuz 74 kiloda rakibine finalde mağlup olarak 2.oldu ve gümüş madalyada kaldı. Serbest stil 65 kiloda , 57 kiloda Ahmet Peker ve Barış Kaya üçüncü olarak bronz madalya kazanmayı başardılar. Dün yapılan müsabakalarda 7 madalya kazanan milli takım, bu madalyalarla birlikte madalya sayısını 14'e yükseltti. Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:00
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