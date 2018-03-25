Güreşte Türkiye rüzgarı

Rusya'da düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Türk güreşçiler Bulgaristan'da düzenlenen Dan Kolov-Nikola Petrov turnuvasından 18 madalya ile dönerek büyük bir başarının altına imza attı.



İlk iki günde 14 madalya kazanan Türkiye bugün de 1 atın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Bulgaristan'ın Sofya kentindeki şampiyonada bugün yapılan maçlar sonuncunda; grekoromen 67 kilo sporcumuz Murat Fırat finalde rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Serbest stilde güreşen ve altın madalya mücadelesi veren Rıza Yıldırım ise rakibine finalde şanssız bir şekilde yenilerek gümüş madalyada kaldı. Grekoromen 60 kiloda Murat Kerem Kamal ve 77 kiloda Yunus Emre Başar ise minderden galibiyetle ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldular. Böylelikle Türkiye milli takımı turnuvayı 18 madalya ile tamamlayarak büyük bir başarının altına imza atmış oldu.

İlk gün 1 altın 1 gümüş ve 5 bronz, 2. gün 3 altın,2 gümüş ve 3 bronz kazanan Ay yıldızlı ekip, bugünde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Turnuvayı 5 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamlayan milli takımlarımız Avrupa şampiyonası öncesinde rakiplerine göz dağı verdi.