Güreşte Türkiye rüzgarı – Fotomaç – 25 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Güreşte rüzgarı

    Güreşte Türkiye rüzgarı

    'da düzenlenecek olan 'na hazırlanan Türk güreşçiler 'da düzenlenen Dan Kolov-Nikola Petrov turnuvasından 18 madalya ile dönerek büyük bir başarının altına imza attı.

    İlk iki günde 14 madalya kazanan bugün de 1 atın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Bulgaristan'ın Sofya kentindeki şampiyonada bugün yapılan maçlar sonuncunda; grekoromen 67 kilo sporcumuz Murat Fırat finalde rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Serbest stilde güreşen ve altın madalya mücadelesi veren ise rakibine finalde şanssız bir şekilde yenilerek gümüş madalyada kaldı. Grekoromen 60 kiloda Murat Kerem Kamal ve 77 kiloda Yunus Emre Başar ise minderden galibiyetle ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldular. Böylelikle Türkiye milli takımı turnuvayı 18 madalya ile tamamlayarak büyük bir başarının altına imza atmış oldu.
    İlk gün 1 altın 1 gümüş ve 5 bronz, 2. gün 3 altın,2 gümüş ve 3 bronz kazanan Ay yıldızlı ekip, bugünde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Turnuvayı 5 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamlayan milli takımlarımız Avrupa şampiyonası öncesinde rakiplerine göz dağı verdi.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güreşte Türkiye rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN