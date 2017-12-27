Grekoromen Güreş Şampiyonası başladı
Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası Rize'de başladı.
Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda 4 gün sürecek şampiyonaya, 30 ilden yaklaşık 300 sporcu katılıyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, düzenledikleri şampiyonanın dünya ve Avrupa şampiyonları için önemli olduğunu söyledi.
Şampiyonanın Rize'de yapılmasının birkaç nedeni olduğunu ifade eden Aydın, "Rize, grekoromen güreşinin başkenti. Dört olimpiyat şampiyonu çıkarmış bir ilimiz. Aynı zamanda dünya lideri yetiştirmiş bir ilimiz. Burada yapılması bizi de mutlu ediyor." dedi.
Aydın, şampiyonayı kazasız şekilde tamamlamayı temenni ederek, "Bu şampiyona Avrupa ve dünya şampiyonaları için önemli bir kriter. Burada ve uluslararası şampiyonalarda başarılı olanlar, Türkiye'yi Avrupa ve dünyada temsil edecek. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarılı şekilde temsil etmek." diye konuştu.
Aydın, müsabakaların 30 Aralık Cumartesi günü sona ereceğini sözlerine ekledi.
Güreşseverlerin ilgi gösterdiği şampiyonanın ilk günündeki müsabakaları, Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz de izledi.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:54
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Terim'in yeni hedefi: Samuel Eto'o!
Toplam 7
Yorum
maho gomis ile ligi alt üst eder . bu haber umarim dogrudur eren derdiyokdan hayir gelmez cok net dün gece gene belli etti bizim takim ona fazla
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Fatih Terim o ismin biletini kesti!
Toplam 1
Yorum
maho denayer Gs de oynayacak kapasitede deil zaten aksi olsa ingiltereden talibi cikardi Gs yide hizli istanbul geceleri icin istedi cok net .
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Terim, Hasan Şaş'ın ardından iki ismi daha...
Toplam 2
Yorum
maho hoca hasan sas hayirli olsuna gelsin dedi o konuda bence belirsiz . elmandere kimse yok demez taffarelede ama hasan sas hocada mutlak gelsin
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