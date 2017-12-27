Grekoromen Güreş Şampiyonası başladı

Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda 4 gün sürecek şampiyonaya, 30 ilden yaklaşık 300 sporcu katılıyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, düzenledikleri şampiyonanın dünya ve Avrupa şampiyonları için önemli olduğunu söyledi.

Şampiyonanın Rize'de yapılmasının birkaç nedeni olduğunu ifade eden Aydın, "Rize, grekoromen güreşinin başkenti. Dört olimpiyat şampiyonu çıkarmış bir ilimiz. Aynı zamanda dünya lideri yetiştirmiş bir ilimiz. Burada yapılması bizi de mutlu ediyor." dedi.

Aydın, şampiyonayı kazasız şekilde tamamlamayı temenni ederek, "Bu şampiyona Avrupa ve dünya şampiyonaları için önemli bir kriter. Burada ve uluslararası şampiyonalarda başarılı olanlar, Türkiye'yi Avrupa ve dünyada temsil edecek. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarılı şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Aydın, müsabakaların 30 Aralık Cumartesi günü sona ereceğini sözlerine ekledi.

Güreşseverlerin ilgi gösterdiği şampiyonanın ilk günündeki müsabakaları, Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz de izledi.