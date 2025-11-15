Yusuf hamlesi!

Göztepe,Galatasaray'ın 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Yusuf Demir'i kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı. Bu sezon Galatasaray'da forma şansı bulamayan Avusturya doğumlu Türk futbolcu, yetenekleriyle genç yaşta dikkatleri üzerine çekmiş ve bir dönem Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmişti. Ancak Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan 22 yaşındaki oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bir başka sarı- kırmızılı takım olan Göztepe'nin teklifine sıcak bakıyor. Göztepe yönetimi, Demir'in dinamizmi ve hücumdaki yaratıcılığını takımın hücum hattına güç katacak önemli bir unsur olarak görüyor.