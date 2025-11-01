Hedef 3 puan

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda henüz yenilgi almadı. Gürsel Aksel'de şu ana kadar 4 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İzmir ekibi, Gençlerbirliği maçında da taraftarının önünde mutlak galibiyet hedefliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

GODOI VE FURKAN YOK

Göztepe'de sakatlıkları bulunan savunmacılar Godoi ve Furkan, bugün oynanacak G.Birliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ayrıca geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray mücadelesinde ikinci sarıdan kırmızı kart gören Bokele de forma şansı bulamayacak. İzmir ekibinde bu üç isim dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Mücadeleyi Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetecek.