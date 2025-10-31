CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Göz Göz evinde kral

Göz Göz evinde kral

İzmir temsilcisi bu sezon Süper Lig’de oynadığı 4 iç saha sınavında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 06:50
Göz Göz evinde kral

Göztepe, iç sahadaki başarılı performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İzmir ekibi, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda henüz yenilgi almadı. Gürsel Aksel Stadı'nda çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, bu alanda ligin en iyi 4 takımı arasında yer alıyor. Sezonun ilk iki haftasında Fenerbahçe ve Konyaspor ile berabere kalan Göztepe, ardından Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı. Böylece sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la birlikte taraftarı önünde mağlubiyet yaşamayan 4 takımdan biri konumunda bulunuyor.

İç saha golcüsü Juan

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı 4 maçta toplam 5 gol atan Göztepe'de en golcü isim Juan oldu. Brezilyalı futbolcu, taraftarı önünde oynanan Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarında birer gol kaydederek iç sahadaki en skorer oyuncu unvanını elde etti. Sarı-kırmızılı ekibin diğer gollerini ise Sabra, Rhaldney ve Dennis attı.

Kalesinde sadece 1 gol gördü

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de iç sahada sergilediği performansla öne çıkan Göztepe, savunmadaki başarısıyla da dikkat çekiyor. İzmir ekibi, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarında kalesini gole kapatırken, yalnızca 1-1 biten Konyaspor maçında gole engel olamadı.

