Efkan'dan enfes gol

Göztepe'nin yıldızı Efkan Bekiroğlu şık goller atmayı alışkanlık haline getirdi. Kayseri deplasmanında hafızalardan silinmeyecek güzellikte frikik golü atan tecrübeli oyuncu, Galatasaray karşısında da sahne aldı. 30 yaşındaki futbolcu 6. dakikada gol perdesini açtı. Ani gelişen atakta Janderson'un vuruşu direkten döndü. Topu iyi takip eden Efkan, kaleci Uğurcan'ı şık biçimde çalımlayıp yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
