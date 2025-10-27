Efkan'dan enfes gol

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Göztepeli yıldızın kaleci Uğurcan'dan şık bir biçimde sıyrılıp attığı gol alkışlandı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Göztepe'nin yıldızı Efkan Bekiroğlu şık goller atmayı alışkanlık haline getirdi. Kayseri deplasmanında hafızalardan silinmeyecek güzellikte frikik golü atan tecrübeli oyuncu, Galatasaray karşısında da sahne aldı. 30 yaşındaki futbolcu 6. dakikada gol perdesini açtı. Ani gelişen atakta Janderson'un vuruşu direkten döndü. Topu iyi takip eden Efkan, kaleci Uğurcan'ı şık biçimde çalımlayıp yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

