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Haberler Göztepe Göztepe-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Göztepe-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Göztepe sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 16:20 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 16:30
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Göztepe-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Göztepe sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GÖZTEPE-CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Nielsen, Victor Hugo, Miroshi, Djalma, Tijanic, Juan, Romulo

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Balkovec, Yusuf, Richard, Fatih, Cordova, Efecan, Enes, Ui-jo

GÖZTEPE-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe-Corendon Alanyaspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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