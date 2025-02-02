Göztepe-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Göztepe sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GÖZTEPE-CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Nielsen, Victor Hugo, Miroshi, Djalma, Tijanic, Juan, Romulo
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Balkovec, Yusuf, Richard, Fatih, Cordova, Efecan, Enes, Ui-jo
GÖZTEPE-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Göztepe-Corendon Alanyaspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.