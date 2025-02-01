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Haberler Göztepe Göztepe 3'te 3 peşinde

Göztepe 3'te 3 peşinde

Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, ligde Alanyaspor ve Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Gaziantep maçlarında kayıp istemiyor

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Göztepe 3'te 3 peşinde

Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla mağlup olan Göztepe, Avrupa hedefi yolunda kritik haftaya girdi. Sıralamada 34 puanla 5'inci basamakta yer alan sarı-kırmızılılar, hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli sınavlar verecek. Pazar günü önce Gürsel Aksel Stadı'nda Alanyaspor'u konuk edecek Göz-Göz, 6 Şubat Perşembe günü ise Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Kupa mesaisinin ardından 23. haftada Bodrum FK deplasmanına çıkacak İzmir ekibi, ardından BAY takım olacak. Ligde ve kupada Avrupa hedefine ulaşmak isteyen Göztepe 3 maçını da kayıpsız geçmek istiyor. Kupadaki ilk maçında deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 yenen Göztepe, gruptan çıktığı takdirde çeyrek final vizesi alacak. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bir kupa zaferi elde ederse ligdeki sıralamasına bakmaksızın gelecek sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek.

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