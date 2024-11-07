Stoilov ile 2 yıl

TRENDYOL Süper Lig'de ilk sezonunda futbolu ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Göztepe'de hareketli günler yaşanıyor. Yönetim, geçen sezon Radomir Kokovic'in yerine göreve gelen teknik direktör Stanimir Stoilov'u uzun yıllar daha takımın başında tutmak için kolları sıvadı. 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 57 yaşındaki başarılı teknik direktöre artı 2 yıl daha kontrat teklif edilecek. Göz-Göz'e geldikten sonra takıma oynattığı hücum oyunu ve İzmir ekibini Süper Lig'de üst sıralara yerleştirme başarısını göstermesiyle taraftarın sevgilisi haline gelen Bulgar teknik adamın da bu teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi. Stoilov, teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılara imza attı. Kariyerinde farklı ekiplerle tam 10 şampiyonluk yaşayan Stoilov, Göztepe'yi Süper Lig'e çıkararak bu başarısını taçlandırdı. 57 yaşındaki teknik adam Levski Sofya ile 4, Liteks Lovech ile bir, ve Astana ile de tam 6 kez kupa kazandı.