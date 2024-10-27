Göztepe ilki başardı

Göztepe, Opta'nın bu alanda Süper Lig verisine sahip olduğu 2014/15'ten bu yana Trabzonspor'u hem kırmızı kart görüp hem de penaltıya sebebiyet verdiği maçta mağlup eden ilk takım oldu. İzmir temsilcisi dünkü galibiyetle evindeki iyi gidişatı sürdürdü.

EN YÜKSEĞE ULAŞTI

Göztepe, bu sezon en yüksek beklenen gol değeri ürettiği (2.63 xG) Süper Lig maçını, 28'inci dakikada kırmızı kart gördüğü Trabzonspor karşılaşmasında oynadı. Sarı kırmızılı takım etkili ve pes etmeyen futbolu ile taraftarından alkış aldı.