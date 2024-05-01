Haberler Göztepe Stoilov'la zirveye

Stoilov'la zirveye

Göztepe'nin başında 20 maça çıkan Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sarı-kırmızılıların Süper Lig’e yükselmesinde en önemli payın sahibi oldu

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Stoilov'la zirveye

Trendyol 1. Lig'de Göztepe'nin başında 20 maça çıkan Stanimir Stoilov, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle İzmir ekibinin Süper Lig'e yükselmesinde en önemli payın sahibi oldu. Bulgar teknik adam, maç başına 2.3 puan ortalamasıyla önemli bir başarıya da imza attı. Sezona Sırp hoca Kokovic ile başlayan Göztepe, ilk 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle kötü başladı. Daha sonra 40 yaşındaki çalıştırıcıyla 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle çıkış başladı. Ancak 11. haftada Kocaeli, 12. haftada Erzurum yenilgileri yol ayrımını kaçınılmaz hale getirdi. Kokovic'ten yerine tek aday belirleyen Göztepe, önemli bir proje ve hedefler sunarak Stoilov'un kapısını çaldı. Yapılan görüşmeler sonucunda Bulgar teknik adamla anlaşan sarı-kırmızılılar, 57 yaşındaki çalıştırıcıyı takımın başına getirdi. 13. haftada göreve başlayan ve takımı 6. sırada devralan Stanimir Stoilov, iyi bir performans ortaya koydu. Sarı- kırmızılılarla 20 maça çıkan 56 yaşındaki teknik adam, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi elde Edip, 46 puanla Göz-Göz'ü Süper Lig'e taşıdı.

GÜÇLÜ TAKIM

Göztepe Sportif Direktörü Mance, umut dağıttı. Mance, "Projemizin ilk hedefi takımı Süper Lig'e çıkarmaktı. Türkiye'de transfer milli bir spor olarak görülüyor ama bizim stratejimiz böyle olmayacak. Çok güçlü bir takım oluşturacağız" diye konuştu.

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