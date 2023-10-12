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Göztepe’de hakem endişesi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin CEO'su İvan Mance, hakem kararlarını eleştirdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Göztepe’de hakem endişesi

Deplasmanda gol yemediler Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin CEO'su İvan Mance, hakem kararlarını eleştirdi. Mance "Hedefimiz Süper Lig. İlk 8 maçta aleyhimize olan pek çok şüpheli kararı gördük ki bunları basit hatalar olarak görmüyorum. Türk futboluna ilk yabancı yatırımcı getirmeyi başarmış Göztepe'nin her kulüp gibi adil maç yönetimine ihtiyacı var. Bize saygılı olsunlar" dedi.

DEPLASMANDA GOL YEMEDİLER

Göztepe bu sezon çıktığı 4 deplas - man maçında henüz yenilmedi. Sarı- kırmızılılar, Ümraniyespor ile berabere kalırken Altay, Manisa FK ve Boluspor'u mağlup etti. Göztepe bu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Dış sahada henüz gol yemedi. Evinde ise 4 mücadelenin sa - dece 1'ini kazanabildi. Sakarya ve Çorum FK'ya ise mağlup olmaktan kurtulamadı.

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