Traore Göz-Göz'de

Play-off hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, orta alana takviye yaptı. Sarıkırmızılılar, son olarak 22 yaşındaki Fransız oyuncu Aliou Traore'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta saha oyuncusu Aliou Traore ile 1 yılı kulüp opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

PSG'DE YETİŞTİ

PSG altyapısında yetişen ve bir dönem Manchester United'ın 23 yaş altı takımında da forma giyen Traore, 2021'de İtalya'nın Parma ekibine transfer oldu. Sezon başında bir başka İtalyan ekibi Frosinone, genç oyuncuyu kadroya kattı. Seria B'de şans bulamazken; U19'da 2 maça çıktı.

1.88 metre boyundaki oyuncu, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapıyor. Fransa U16 ve U19 Milli Takımları'nda toplam 7 maçta süre buldu.