İrfan'a takas

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, transfere hız verdi. Yeni sezona yenilenmiş kadrosuyla hazırlanan Göz-Göz'le Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor arasında transfer trafiği sıklaştı.
Kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı gözden çıkaran sarı- kırmızılıların 23 yaşındaki eldivene karşılık Fırtına'dan 20 yaşındaki golcü Enis Destan ve 21 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe'yi istediği bildirildi. Bir miktar para talep eden İzmir ekibinin en kısa zamanda transferi resmileştireceği kaydedildi. Tepe, geçen sezon forma şansı bulamazken, Altınordu'dan devre arasında gelen Destan, İzmir ekibinde 2 kupa, 14 lig maçında oynadı. Trabzonspor'da ise 1 kupa maçında ter döktü. Altınordu'da ligde ve kupada birer kez ağları sarstı.