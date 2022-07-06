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Göztepe'de Berkan Emir de takımdan ayrıldı!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'e bu sezon veda eden Göztepe'de yaprak dökümü sürüyor. Sarı-kırmızılı takımdan son olarak Berkan Emir de ayrıldı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:21
Göztepe'de Berkan Emir de takımdan ayrıldı!

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de bir ayrılık daha yaşandı. Son olarak kaptanı Halil AkbunarBelçika'nın Westerlo takımına gönderen sarı-kırmızılılar, Berkan Emir'le de yollarını ayırdı. Göz-Göz ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli sol bekin Eyüpspor'a gönderildiği ifade edildi.

Göztepe'nin Berkan'a karşılık Eyüpspor'dan 1 milyon TL'lik bonservis bedeli aldığı vurgulandı. Göztepe'ye 2018-2019 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'dan gelen Berkan, 4 sezon düzenli olarak sarı-kırmızılı formayı giydi. Geçen sezon 32 Süper Lig maçına çıkan 34 yaşındaki futbolcu, İzmir ekibi ile küme düşme acısı yaşadı. Zaman zaman taraftarın tepkisiyle karşılaşan Berkan, 33 karşılaşmada 1 gol atıp 5 de asist yaptı.



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