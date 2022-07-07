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Göztepe'de İrfan Can Eğribayat krizi! Taraftarlar tepki gösterdi

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'e bu sezon veda eden Göztepe'de kadro dışı olan kaleci İrfan Can Eğribayat, yeniden takımla çalışmalara başladı. Bu karar, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 12:20 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 12:22
Göztepe'de İrfan Can Eğribayat krizi! Taraftarlar tepki gösterdi

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonun hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat affedilerek, takımla idmanlara başladı.

Geçen sezon Süper Lig'in 30. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Göztepe maçı 2-0 kaybetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise maç boyunca İrfan Can'ı ıslaklayıp protesto etti. Müsabakanın bitiminde ise 23 yaşındaki kaleci, numaralı tribüne doğru giderek kendisini protesto eden taraftarlara sert tepki gösterdi. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştırılan İrfan Can, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

Bu sezon da kadroda düşünülmeyen İrfan Can, bir türlü satılamadı. Bir dönem Galatasaray'ın da talip olduğu file bekçisi için Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa da devreye girdi. Ancak transfer bir türlü gerçekleşmeyince, İrfan Can 2025 yılına kadar sözleşmeli olduğu Göztepe ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. Taraftarlar ise kalecinin yeniden takıma alınmasına çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden hem yönetim hem de oyuncuyu eleştiren Göztepeli futbolseverler, İrfan Can'ı Göztepe forması altında görmek istemediklerini belirtti. İrfan Can'ın kesinlikle takımdan gitmesi yönünde görüş bildiren Göztepeli taraftarlar, bir an önce kararın değişmesi gerektiğini bildirdi.

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