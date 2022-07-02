Göztepe’ye piyango

SporToto 1. Lig'de hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe kadro yapılanmasına da ağırlık verdi. Sarı-kırmızılıların satılması gündemde olan kaptan Halil Akbunar için 3 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Belçika'nın Westerlo ekibi 28 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübün kapısını çalarken, en kısa zamanda anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi. Cherif Ndiaye ve Nwobodo'yu da satıp iki oyuncudan yaklaşık 5 milyon dolar alan Göz-Göz'ün Halil'in de satışıyla kasasını doldurması bekleniyor. Tecrübeli yıldız, geçen sezon 34 maçta 5 gol, 7 asist katkısı sağladı.