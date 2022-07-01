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SPOR TOTO 1. LİG HABERLERİ | Göztepe Romal Palmer'ı kadrosuna kattı!

Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, İngiliz futbolcu Romal Palmer'ı kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 18:30
SPOR TOTO 1. LİG HABERLERİ | Göztepe Romal Palmer'ı kadrosuna kattı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İngiliz orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Manchester City altyapısında futbola başlayan 22 yaşındaki Palmer, FC Barnsley takımında profesyonel olduktan sonra kiralık olarak Darlington'da forma giydi.

Dört yıllık sözleşme imzalanan Romal Palmer'a sarı-kırmızılı formayla başarı dileğinde bulunuldu.

İŞTE GÖZTEPE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

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