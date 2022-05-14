Göztepe’de belirsizlik

Göztepe'de, kulüp hisselerinin çoğunluğunu 8 yıldır elinde bulunduran ve başkanlıktan istifa eden Mehmet Sepil, merakla beklenen basın toplantısını dün gerçekleştirdi. Kara bir tablo çizen Sepil, "Avrupa ve ABD'den fonların birçoğuyla görüştüm. En ilerlemiş olanı Danimarkalı Rasmus Ankersen oldu. Alt yapımızı dahi görmek istediler. Ama sonuç alamadık. Bunun en önemli sebebi ligden düşmemiz oldu. Bir Abramovich balonu çıktı. Ona ne diyeceğimi bile bilmiyorum yani... Hayatımda bir kaç defa İngiltere'de Chelsea maçlarında görüp el sıkıştık o kadar. Şu anda anlaştığımız biri yok" diye konuştu.