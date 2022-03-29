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Göztepe deplasmanda Konya’ya mağlup olmadı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig’de 3 Nisan Pazar günü deplasmanda ikinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor’la karşı karşıya gelecek düşme potasındaki Göztepe, rakibine Konya’da hiç yenilmedi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 13:59
Göztepe deplasmanda Konya’ya mağlup olmadı

Süper Lig'de şimdiye kadar Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda yeşil-beyazlılarla 4 kez karşı karşıya gelen Göztepe, bu maçların 2'sini kazanırken, 2 mücadele de berabere tamamlandı. Göztepe ilk olarak 2017-2018 sezonunda Konyaspor deplasmanına çıktı ve müsabaka 1-1 beraberlikle son erdi. Ertesi sezon Konya'da oynanan karşılaşma yine aynı skorla bitti. Göztepe 2019-2020 sezonunda Konyaspor'u dış sahada 3-1'lik skorla yenmeyi başarırken, geçen sezon da Konya'dan İzmir'e 3-2'lik zaferle döndü.

Kurtuluş yolunda çok önemli bir maça hazırlanan Göz-Göz'de tek hedef galibiyet olarak belirlenirken, Konyaspor ise Gürsel Aksel Stadı'ndaki son 2 maçı kazanmayı başardı. Bu sezon Konyaspor'un başında çok önemli başarılara imza atan Teknik Direktör İlhan Palut, Süper Lig'de ilk kez şans bulup 1.5 sezon görev yaptığı Göztepe'ye bir kez daha rakip olacak. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'ye karşı 2-0 galip gelen Palut, kümede kalmak için çırpınan eski takımına karşı yine galibiyet arayacak. Bir yandan da devir işlemlerinin gündemde olduğu Göztepe'de başkanlıktan ayrılan Mehmet Sepil'in sezon sonuna doğru taliplerle görüşmelerini hızlandıracağı ve lig biter bitmez devir işlemlerinin resmiyet kazanacağı vurgulandı.

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