Haberler Göztepe Eski başkan Yiğit’ten atak

Eski başkan Yiğit’ten atak

Göztepe'de 2005-06'da başkanlık görevini yürüten Fırat Yiğit, kulübü satın almak için kolları sıvadı. Yurt dışında yaşayan Yiğit'in, çoğunluk hisselerini elinde bulunduran ve istifa eden başkan Mehmet Sepil'le kısa zamanda bir araya geleceği öğrenildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 06:50
Eski başkan Yiğit’ten atak
Göztepe'de 2005-06'da başkanlık görevini yürüten Fırat Yiğit, kulübü satın almak için kolları sıvadı. Yurt dışında yaşayan Yiğit'in, çoğunluk hisselerini elinde bulunduran ve istifa eden başkan Mehmet Sepil'le kısa zamanda bir araya geleceği öğrenildi.
DİĞER
SON DAKİKA | ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! Türkiye’nin başkenti...
94. Oscar Ödülleri'nde dünyayı şoke eden Will Smith’in sunucu Chris Rock’a attığı tokat 15 milyon dolar tuttu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor