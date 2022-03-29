Eski başkan Yiğit’ten atak

Göztepe'de 2005-06'da başkanlık görevini yürüten Fırat Yiğit, kulübü satın almak için kolları sıvadı. Yurt dışında yaşayan Yiğit'in, çoğunluk hisselerini elinde bulunduran ve istifa eden başkan Mehmet Sepil'le kısa zamanda bir araya geleceği öğrenildi.
Göztepe'de2005-06'da başkanlık görevini yürüten Fırat Yiğit, kulübü satın almak için kolları sıvadı. Yurt dışında yaşayan Yiğit'in, çoğunluk hisselerini elinde bulunduran ve istifa eden başkan Mehmet Sepil'le kısa zamanda bir araya geleceği öğrenildi.