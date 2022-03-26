Göztepe’nin taliplileri artıyor

Göztepe'de şirket hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran Başkan Mehmet Sepil'in istifa etmesinin ardından kulübe talepler çoğaldı. Danimarkalı iş ve spor insanı Ankersen'in resmen talip olduğu Göztepe için eski Fenerbahçeli yönetici, iş insanı Hulusi Belgü de devreye girdi. Belgü'nün Göztepe'ye çok ciddi yatırımlar yapmak istediği ifade edildi. Sezon başında da İzmir ekibini gündemine alan Belgü'nün temsilcilerinin bir görüşme gerçekleştirdiği vurgulandı. Belgü'nün Sepil'e, o dönem 30 milyon euro'luk teklif götürdüğü ortaya çıktı. Taraflar önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek.



MEHMET SEPİL'İN TALEBİ 100 MİLYON DOLAR

Uluslararası Deloitte Football Money League şirketinin Göztepe için biçtiği değerin 43 ile 60 milyon dolar arasında olduğu ortaya çıkarken, Mehmet Sepil ve kurmaylarının 80 ila 100 milyon dolarla bunun çok üstünde bir para istediği öğrenildi.