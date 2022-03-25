Mehmet Sepil ve Roman Abramovich Göztepe için pazarlığa oturdu! Dev rakam...

Göztepe 'de sürpriz bir kararla başkanlığı ikinci kez bıraktığını açıklayan iş adamı Mehmet Sepil ve yönetimi dün Urla'daki tesislerde toplandı.

İzmir 'e dönen Sepil, Ankara'da ünlü Rus işadamı Abramoviç'in vekili Türk iş adamı ile yaptığı toplantı detaylarını aktarırken, kulübün değeri de bu zirvede belirlendi.

Yeni Asır'ın haberine göre, Uluslararası Deloitte Football Money League şirketinin Göztepe kulübü için biçtiği değerin 43 milyon ile 60 milyon dolar arasında olduğu ortaya çıkarken, Sepil ve kurmaylarının bu rakamın çok üzerinde bir rakamda karar kıldığı öğrenildi.