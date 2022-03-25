Haberler Göztepe Mehmet Sepil ve Roman Abramovich Göztepe için pazarlığa oturdu! Dev rakam...

Mehmet Sepil ve Roman Abramovich Göztepe için pazarlığa oturdu! Dev rakam...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin hem başkanı, hem de sahibi olan Mehmet Sepil, geçtiğimiz günlerde İzmir temsilcisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bununla beraber İngiliz hukümeti de, Rusya - Ukrayna savaşından dolayı Rus oligark Roman Abramovich'in Chelsea'deki başkanlığını elinden almıştı. Abramovich'in futbol yatırımlarına devam etmek istediği bilinirken, rotasını Göztepe'ye çevirdiği ifade edilmişti. Abramovich'in temsilcileri ve Mehmet Sepil, bu durum üzerine pazarlığa oturdu ve Göztepe'nin satışı için rakamlar konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 13:00 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 13:00
Mehmet Sepil ve Roman Abramovich Göztepe için pazarlığa oturdu! Dev rakam...

Göztepe'de sürpriz bir kararla başkanlığı ikinci kez bıraktığını açıklayan iş adamı Mehmet Sepil ve yönetimi dün Urla'daki tesislerde toplandı.

Mehmet Sepil ve Roman Abramovich Göztepe için pazarlığa oturdu! Dev rakam...

İzmir'e dönen Sepil, Ankara'da ünlü Rus işadamı Abramoviç'in vekili Türk iş adamı ile yaptığı toplantı detaylarını aktarırken, kulübün değeri de bu zirvede belirlendi.

Mehmet Sepil ve Roman Abramovich Göztepe için pazarlığa oturdu! Dev rakam...

Yeni Asır'ın haberine göre, Uluslararası Deloitte Football Money League şirketinin Göztepe kulübü için biçtiği değerin 43 milyon ile 60 milyon dolar arasında olduğu ortaya çıkarken, Sepil ve kurmaylarının bu rakamın çok üzerinde bir rakamda karar kıldığı öğrenildi.

Mehmet Sepil ve Roman Abramovich Göztepe için pazarlığa oturdu! Dev rakam...

İSTİFADAN GERİ ADIM ATMADI
Abramoviç ve Göztepe'nin profesyonellerinin piyasa değerlendirmesi yaptığı öğrenilirken, pazarlık masasındaki rakamın 80 ila 100 milyon dolar civarında olduğu kulüpten sızan bilgiler arasında.

Mehmet Sepil ve Roman Abramovich Göztepe için pazarlığa oturdu! Dev rakam...

Başkan Sepil, yönetimden bazı kişilerin 'Bırakma' çağrısına rağmen istifadan geri adım atmazken, toplantıda Rus milyarderin Türk temsilcisi ile Ankara'daki bir ofiste yaptığı görüşmelerin tüm detaylarını tek tek kurmaylarına anlattı.

Mehmet Sepil ve Roman Abramovich Göztepe için pazarlığa oturdu! Dev rakam...

8 yılda 65 milyon dolar civarında bir harcama yapan Sepil'in, Abramoviç ile maddiyat dışında kulübün işlevleri ile ilgili pürüzleri gidermeye çalıştığı öğrenildi.

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