Haberler Göztepe Başkan Sepil istifa etti

Başkan Sepil istifa etti

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, görevinden ayrıldı. Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldır kulüp başkanlığı görevi yaptığını hatırlatarak, yeni yönetimin oluşmasında kulübü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebileceğini vurguladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 06:50
Başkan Sepil istifa etti
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, görevinden ayrıldı. Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldır kulüp başkanlığı görevi yaptığını hatırlatarak, yeni yönetimin oluşmasında kulübü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebileceğini vurguladı.
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