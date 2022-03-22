Başkan Sepil istifa etti

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, görevinden ayrıldı. Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldır kulüp başkanlığı görevi yaptığını hatırlatarak, yeni yönetimin oluşmasında kulübü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebileceğini vurguladı.
GöztepeBaşkanı Mehmet Sepil, görevinden ayrıldı. Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldır kulüp başkanlığı görevi yaptığını hatırlatarak, yeni yönetimin oluşmasında kulübü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebileceğini vurguladı.