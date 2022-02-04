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55 yıllık hasret

İzmir derbisinde Altay'ı konuk edecek Göztepe, galibiyet için kenetlendi. İkinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, 4'te 4'le düşme hattından çıkarken, camia tüm gözünü İzmir derbisine çevirdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
55 yıllık hasret
İzmir derbisinde Altay'ı konuk edecek Göztepe, galibiyet için kenetlendi. İkinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, 4'te 4'le düşme hattından çıkarken, camia tüm gözünü İzmir derbisine çevirdi. Altay'ı da yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Göz-Göz, en son 1966-67 sezonunda Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi gerçekleştirdi. O sezon şimdiki adıyla Süper Lig eski adıyla 1. Lig'i 4. sırada tamamlayan Göztepe; Altınordu, İzmirspor, Ankara Demirspor, Galatasaray ve İstanbulspor'u yenerek art arda 5 maçını kazandı.
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