55 yıllık hasret

İzmir derbisinde Altay'ı konuk edecek Göztepe, galibiyet için kenetlendi. İkinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, 4'te 4'le düşme hattından çıkarken, camia tüm gözünü İzmir derbisine çevirdi.
İzmirderbisinde Altay'ı konuk edecek Göztepe, galibiyet için kenetlendi. İkinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, 4'te 4'le düşme hattından çıkarken, camia tüm gözünü İzmir derbisine çevirdi. Altay'ı da yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Göz-Göz, en son 1966-67 sezonunda Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi gerçekleştirdi. O sezon şimdiki adıyla Süper Lig eski adıyla 1. Lig'i 4. sırada tamamlayan Göztepe; Altınordu, İzmirspor, Ankara Demirspor, Galatasaray ve İstanbulspor'u yenerek art arda 5 maçını kazandı.