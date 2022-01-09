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Göztepe - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Göztepe sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibi 15, konuk Antalyaspor ise 22 puanda bulunuyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 15:59
Göztepe - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Göztepe sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi 15, konuk Antalyaspor ise 22 puanda bulunuyor.

Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz;

GÖZTEPE - ANTALYASPOR İLK 11'LER:

GÖZTEPE: İrfan, Murat, Arslanagic, Atınç, Walker, Kerim, Obinna, Soner, Baku, Halil, Cherif

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Hakan, Mukairu, Doğukan, Amilton, Fredy, Crivelli

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Antalyaspor maçı 9 Ocak Pazar günü saat 16:00'da bailadı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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