Göztepe - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Göztepe sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Karşılaşma öncesinde ev sahibi 15, konuk Antalyaspor ise 22 puanda bulunuyor.
Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz;
GÖZTEPE - ANTALYASPOR İLK 11'LER:
GÖZTEPE: İrfan, Murat, Arslanagic, Atınç, Walker, Kerim, Obinna, Soner, Baku, Halil, Cherif
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Hakan, Mukairu, Doğukan, Amilton, Fredy, Crivelli
GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - Antalyaspor maçı 9 Ocak Pazar günü saat 16:00'da bailadı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.