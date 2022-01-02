Göztepe'den taarruz

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 15 puanla 19. sırada tamamlayan Göztepe, gözünü transferlere çevirdi. Sarı-kırmızılılar, D. Zagreb'te forma giyen sol bek Francois Moubandje ile görüşmelerini sürdürüyor. Eski Alanyalı'nın transferin gerçekleşmemesi durumunda rotayı Fabrice N'Sakala'ya çevireceği bildirildi. Moubandje ile 6 aylık sözleşme imzalamak isteyen sarı-kırmızılıların oyuncunun 2 yılda ısrar etmesi halinde transferden vazgeçebileceği ve N'Sakala ile masaya oturacağı kaydedildi.

HAZIRLAR GELECEK

Göztepe'de yönetici Aktuğ Sönmez, tek hedeflerinin ligin dibinden çıkmak olduğunu söyledi. Ciddi transfer çalışmaları gerçekleştirdiklerini aktaran Sönmez, "12 Ocak 2022'de başlayacak ve 8 Şubat'ta sona erecek ikinci transfer ve tescil dönemi öncesinde hocamız ve scout ekibimiz tarafından onaylanan isimlerle ilgili çalışıyoruz. Takımımıza direkt katkı sağlayabilecek, hazır oyuncular hakkında anlaşmaya yakın olduğumuz isimlerin yanı sıra görüşmeleri sürdürdüğümüz futbolcular var" ifadelerini kullandı.

MEGYERI YOLCU

Göztepe'de 1 numarayı İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve fazla forma şansı bulumayan Balazs Megyeri'ye AEL Limassol talip oldu. Kıbrıs Rum ekibi oyuncunun serbest kalması durumunda transferi gerçekleştirecek. 31 yaşındaki Macar kaleci, iki sezon önce Yunan ekibi Atromitos'tan bedelsiz gelmiş ve bu sezon sadece 1 maça çıkmıştı.