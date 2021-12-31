Moubandje’de geri sayım

Göztepe, geçen sezon Alanyaspor'da kiralık oynayan, bu sezon Hırvatistan'da D.Zagreb'de forma giyen sol bek Moubandje için geri sayıma geçti. Yönetim, Kamerun asıllı İsviçreli futbolcuyla görüşmelere başladı ve Noel tatili sonrası İzmir'e davet etti. Sarı-kırmızılıların Moubandje'ye 6 aylık sözleşme teklif ettiği ancak 31 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık kontrat istediği belirtilirken, İzmir'deki görüşmelerde bu sorunun çözülmesi bekleniyor. Tecrübeli savunmacı, Alanyaspor'da 35 maçta, 3 gol, 1 asistle oynadı. Öte yandan devre arasına 15 puanla düşme potasında giren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Gürsel Aksel Stadı'nda Spor Toto 1. Lig ekibi Y.Samsunspor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, son 16'ya kalırken, 2021'i galibiyetle bitirdi.