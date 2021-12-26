Göztepe-Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. İki ekipte mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

Göztepe: İrfan, Kerim, Arslanagic, Atınç, Romero, Berkan, Soner, Obinna, Tjanic, Lourency, Jahovic

Adana Demirspor: Muric, Tarık, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Göztepe - Adana Demirspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.