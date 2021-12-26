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Göztepe-Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Adana Demirspor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 15:58
Göztepe-Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. İki ekipte mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

Göztepe: İrfan, Kerim, Arslanagic, Atınç, Romero, Berkan, Soner, Obinna, Tjanic, Lourency, Jahovic

Adana Demirspor: Muric, Tarık, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Göztepe - Adana Demirspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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