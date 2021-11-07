Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Göztepe Konya maçı canlı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Göztepe evinde Konyaspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Ligde son 3 haftada 4 puan alan Göztepe, 9 puan ve averajla 17. durumda bulunuyor.

İlhan Palut yönetiminde iyi bir grafik yakalayan 20 puanlı Konyaspor ise averajla 5. sırada yer alıyor.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe - Konyaspor maçı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe - Konyaspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.