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Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Göztepe Konya maçı canlı

Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, evinde Konyaspor'u konuk edecek. Zirve yarışında bulunan Konyaspor, son olarak Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Göztepe ise Alanyaspor ile hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir maç oynamış ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı. Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 09:34
Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Göztepe Konya maçı canlı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Göztepe evinde Konyaspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Ligde son 3 haftada 4 puan alan Göztepe, 9 puan ve averajla 17. durumda bulunuyor.

İlhan Palut yönetiminde iyi bir grafik yakalayan 20 puanlı Konyaspor ise averajla 5. sırada yer alıyor.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Göztepe - Konyaspor maçı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Göztepe - Konyaspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.

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