Son dakika transfer haberleri: Göztepe Atakan Çankaya'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transferde ismi 3 büyüklerle de anılan Atakan Çankaya'yı kadrosuna kattı. Genç oyuncu, Ankaragücü'nden satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandı.
Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1998 doğumlu futbolcu Atakan Rıdvan Çankaya satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır.
Ayrıca opsiyonun kullanılması halinde geçerli olacak 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
25 Haziran 1998'de İzmir'de dünyaya gelen Atakan; sırasıyla Altay, Ankaraspor ve Ankaragücü formalarını giydi.
U16, U19, U20 ve U21 takımlarında milli takımımızda oynama başarısı gösteren Atakan'ın kariyerinde 20 milli maç tecrübesi bulunuyor.
Atakan Rıdvan Çankaya'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."