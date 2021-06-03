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Rodrigues 'de

Başkanlığı bırakacak olan Sepil, 'den sağ açık ile anlaştıklarını duyurdu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Rodrigues Göztepe'de
Transferin hızlı takımlarından , iç transferde Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli ve 'yi takımda tuttuktan sonra dış transferde de atağa kalktı. ekibinde en yetkili ağızdan bir transfer müjdesi geldi. Başkan Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadı'nda taraftar temsilcilerinin katıldığı bir programa konuk oldu. Başkan Sepil, Portekiz'in takımından 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile anlaştıklarını ve 1-2 gün içerisinde resmi açıklamanın yapılacağını söyledi.


Sambacı Rodrigues, kontratının son ayına girdiği Gil Vicente'de 2 sezon boy gösterdi. Sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabilen genç kanat oyuncusu, takıma katıldığı ilk sezon 37 maçta 5 gol, 3 asist yaptı. Geçen sezon ise 38 maçta 5 gol, 2 asist katkısı sağlayarak istikrarlı bir performans sergiledi. Öte yandan Başkan Sepil, başkanlığı bırakma kararı için, "Kararım kesin. Hayatımda aldığım en zor karar. Transferlerde de icra kurulu yetkili olacak. Bu kulübün borcu yok. Varsa da ben öderim" ifadelerini kullandı.
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