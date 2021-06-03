Sambacı Rodrigues, kontratının son ayına girdiği Gil Vicente'de 2 sezon boy gösterdi. Sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabilen genç kanat oyuncusu, takıma katıldığı ilk sezon 37 maçta 5 gol, 3 asist yaptı. Geçen sezon ise 38 maçta 5 gol, 2 asist katkısı sağlayarak istikrarlı bir performans sergiledi. Öte yandan Başkan Sepil, başkanlığı bırakma kararı için, "Kararım kesin. Hayatımda aldığım en zor karar. Transferlerde de icra kurulu yetkili olacak. Bu kulübün borcu yok. Varsa da ben öderim" ifadelerini kullandı.
Rodrigues Göztepe'de
Başkanlığı bırakacak olan Sepil, Gil Vicente'den sağ açık Lourency Rodrigues ile anlaştıklarını duyurdu.
Sambacı Rodrigues, kontratının son ayına girdiği Gil Vicente'de 2 sezon boy gösterdi. Sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabilen genç kanat oyuncusu, takıma katıldığı ilk sezon 37 maçta 5 gol, 3 asist yaptı. Geçen sezon ise 38 maçta 5 gol, 2 asist katkısı sağlayarak istikrarlı bir performans sergiledi. Öte yandan Başkan Sepil, başkanlığı bırakma kararı için, "Kararım kesin. Hayatımda aldığım en zor karar. Transferlerde de icra kurulu yetkili olacak. Bu kulübün borcu yok. Varsa da ben öderim" ifadelerini kullandı.