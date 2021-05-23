Göztepe atağa kalktı

Başkan Mehmet Sepil'in görevi bırakacağını açıkladığı Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar iç transferde Atınç ve Berkan'la anlaşıp Alpaslan'la vedalaşan Göztepe'de Peter Zulj'la da yollar ayrıldı. Devre arasında Anderlecht'ten kiralanan Avusturyalı orta saha sarı-kırmızılı kulübe veda etti. İzmir ekibi ise orta alan için yeni hedefini belirledi. Alanyaspor'la yollarını ayıran Hasan Hüseyin Acar'ın peşine düşen Göz- Göz, 26 yaşındaki oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı. Kayserispor'la da adı anılan Hüseyin'in eski takımına sıcak baktığı gelen haberler arasında. 2014-2015 sezonunda Göztepe formasını 2. Lig'de giyen tecrübeli oyuncu, şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Ocak ayında Alanyaspor'a imza atan Hüseyin, yalnızca 4 kez forma şansı bulmuş, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmıştı.