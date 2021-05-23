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atağa kalktı

Zulj ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, ’la temas kurdu. 26 yaşındaki orta saha imzaya yakın.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Göztepe atağa kalktı
Başkan 'in görevi bırakacağını açıkladığı 'de transfer çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar iç transferde Atınç ve Berkan'la anlaşıp Alpaslan'la vedalaşan Göztepe'de 'la da yollar ayrıldı. Devre arasında 'ten kiralanan Avusturyalı orta saha sarı-kırmızılı kulübe veda etti. İzmir ekibi ise orta alan için yeni hedefini belirledi. 'la yollarını ayıran 'ın peşine düşen Göz- Göz, 26 yaşındaki oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı. 'la da adı anılan Hüseyin'in eski takımına sıcak baktığı gelen haberler arasında. 2014-2015 sezonunda Göztepe formasını 2. Lig'de giyen tecrübeli oyuncu, şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Ocak ayında Alanyaspor'a imza atan Hüseyin, yalnızca 4 kez forma şansı bulmuş, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmıştı.
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