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yönetimi maçına gelmeyebilir! Acil toplantı kararı

'in son haftasında oynanacak - maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı... Nedeninin henüz belli olmadığı bir durumdan dolayı Göztepe yönetimi, Beşiktaş maçı öncesi flaş bir karar aldı ve acil toplantı düzenledi. Buna göre Göztepe yönetimi, Beşiktaş maçına gelmeyebilir.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:59 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:16
Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmeyebilir! Acil toplantı kararı
Bugün 20.30'da oynanacak - öncesi acil toplantı kararı alan Göztepe Yönetim Kurulu'nun, alınacak karar sonrası maça gelmeyebileceği öğrenildi.

'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği 20.30'daki Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi ev sahibi ekip Göztepe'nin yönetim kurulu flaş bir şekilde acil toplantı yapma kararı aldı. Toplantının ardından Göztepe Yönetim Kurulu üyelerinin maça gelmeme kararı alabileceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin alabileceği bu karara neyin neden olduğu bilinmezken, yönetimden sarı-kırmızılı taraftarlara da sükunet çağrısı geldi.

Göztepe yönetimi, 'nın aldığı karar neticesinde maçın oynanacağı stada taraftarın alınmayacağını ve stat çevresindeki taraftarların evlerine gitmesi konusunda uyarıda bulundu.
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